Armado com facas, homem sequestra mulher e pede que Datena faça transmissão ao vivo

Na tarde de quinta-feira (20), um caso de sequestro em Cuiabá mobilizou a polícia e chamou a atenção da imprensa. Um homem, armado com duas facas, manteve uma mulher refém e impôs uma condição inusitada para libertá-la: exigiu que sua ação fosse transmitida ao vivo pelo programa Tá na Hora, do SBT. O episódio teve momentos de tensão, mas terminou sem vítimas fatais.

O sequestrador invadiu a residência da vítima e fez não apenas a mulher, mas também seu filho, uma criança de seis anos, reféns. Após duas horas, decidiu soltar o menino, mas continuou ameaçando a mãe com armas brancas. Durante a negociação, ele insistia que queria falar diretamente com o apresentador Datena e que sua segurança dependia da visibilidade do caso.

De acordo com o Portal Leo Dias, diante da situação, um repórter do programa foi ao local para intermediar o contato. No entanto, o comunicador, mesmo ciente da pressão, se recusou a atender o pedido. Ele alegou que não possuía preparo para lidar com esse tipo de situação, mas garantiu que, se o suspeito cooperasse com a polícia, sua integridade física seria preservada.

Após 15 minutos de transmissão, o sequestrador decidiu libertar a mulher e se entregou às autoridades. Em uma breve conversa com a imprensa, afirmou que sua motivação para chamar a mídia era o medo de uma possível retaliação ao ser preso. O desfecho pacífico evitou uma tragédia maior, e agora o caso segue sob investigação.