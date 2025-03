Apenas 8 episódios e baseada em um caso real perturbador: a minissérie que parece saída de um filme de terror

Séries de suspense e crimes reais tomaram conta das plataformas de streaming, conquistando o coração dos telespectadores com tramas arrepiantes, misteriosas e muitas vezes baseadas em casos reais que deixam uma marca na história. Depois do sucesso de produções como ‘The Keepers’ e ‘Making a Murderer’ na Netflix, o Disney+ adere a essa tendência com a perturbadora minissérie ‘Good American Family’, uma história perturbadora que explora os limites da família, da confiança e da verdade. Com apenas 8 episódios, esta produção promete nos manter grudados na tela, ao mesmo tempo em que mergulha em um dos casos mais arrepiantes de adoção que tem chamado a atenção do mundo inteiro.

ANÚNCIO

Um drama carregado de tensão emocional e familiar

Good American Family A história de um caso real de adoção que revela segredos e tensões familiares impactantes (Disney+)

‘Good American Family’ é estrelada por Ellen Pompeo, conhecida por seu papel em ‘Grey’s Anatomy', que interpreta Kristine Barnett, a mulher que adotou Natalia, uma garota com uma forma rara de nanismo. O que parecia ser uma história comum de adoção se transforma em um thriller psicológico, onde as suspeitas sobre a verdadeira identidade da menina crescem e se tornam um pesadelo tanto para a família Barnett quanto para a própria Natalia.

A série não se limita apenas a contar os fatos diretamente, mas também analisa profundamente as emoções e motivações por trás de cada um dos envolvidos.

Com momentos intensos que vão desde violência psicológica até duros confrontos familiares, a série consegue manter o espectador em constante tensão.

Além disso, o elenco é complementado por nomes como Mark Duplass, a jovem Imogen Faith Reid, Dulé Hill, Christina Hendricks e Sarayu Blue, que acrescentam profundidade e complexidade à trama.

A história por trás de ‘Good American Family’

Good American Family Um caso real de adoção se transforma em um thriller psicológico cheio de suspense e mistério (Disney+)

A série é inspirada em um caso real que foi amplamente coberto pela mídia, que envolve não apenas uma controvérsia sobre identidade e idade, mas também a luta para sobreviver à crueldade e ao abuso daqueles que deveriam tê-la protegido.

Aviso de spoiler!

A história que inspira ‘Good American Family’ é a de Natalia Grace, uma menina com nanismo que foi adotada pelos Barnetts em 2010. Em 2012, os Barnetts alegaram que Natalia era, na verdade, uma mulher adulta que possuía identidade de criança e mudou legalmente sua idade de 8 para 22 anos.

ANÚNCIO

Good American Family A história de um caso real de adoção que revela segredos e tensões familiares impactantes (Disney+)

Na série, esses momentos são recriados, com Kristine e Michael tomando decisões drásticas, como mudá-la para um apartamento para morar sozinha, o que acaba os levando a enfrentar acusações de negligência.

Ao longo da série, os personagens de Barnetts e Natalia enfrentam conflitos sobre o que realmente aconteceu naqueles anos. Enquanto os Barnett afirmam que Natalia era uma ameaça para a família, Natalia, por sua vez, defende sua versão dos acontecimentos, mostrando como sua vida foi marcada por abusos e maus-tratos. A trama foca na situação desconcertante e muitas vezes surreal, levando o espectador a questionar quem está dizendo a verdade e quem não está.

LEIA TAMBÉM :

Ele é Louis Spencer, o primo mais atraente dos príncipes William e Harry

Esta é a intensa série espanhola da Netflix que com apenas 8 episódios vai te deixar querendo mais

5 filmes de streaming que ajudarão você a curar um coração partido em 120 minutos ou menos

A série já está disponível no Disney+, e se você é fã de casos reais e se sente atraído por thrillers psicológicos, não pode perder essa história que vai te deixar pensando muito depois do fim dos créditos finais.