Aline queria enfrentar Renata no Paredão e web se posiciona: ‘De jeito nenhum!’

Em conversa com os aliados na área externa da casa, Aline revelou que pretendia enfrentar Renata caso vá ao próximo Paredão do BBB 25 e seu posicionamento foi comentado nas redes sociais durante a madrugada desta sexta-feira (21).

Uma fã do reality da Globo disse que não acha que a baiana seja soberba por querer enfrentar os seus embates no Paredão: “De jeito nenhum! Tá certíssima!”, comentou a internauta no X, antigo Twitter.

Na mesma publicação, ela também disse que o problema é que Aline esqueceu também que os gêmeos são seus adversários: “O vacilo é que ela esqueceu totalmente que tinha um embate com os gêmeos também, que já botaram ela no Paredão. Pegou a indignação por ninguém votar nos caras e engoliu todinha”.

Quem questionou Aline?

A conversa sobre o próximo Paredão começou na quinta-feira (20), quando aconteceu mais uma Prova do Líder. Pela tarde, Joelma perguntou para Aline quem ela queria enfrentar caso fosse indicada e a baiana foi direta: “Meu amor, meu problema é com Renata. Vou votar em outra pessoa pra quê?”, respondeu a sister.

Guilherme aproveitou a deixa e disse que Renata poderia ficar imune no próximo domingo (23), o que realmente aconteceu, já que ela virou a líder do reality, e perguntou qual seria sua segunda opção: “Eva mesmo, porque foi a pessoa que a gente votou”, garantiu a baiana.