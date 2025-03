Quem é Matheus Fagundes, o ator apontado como affair de Ana Castela?

Ana Castela retornou recentemente ao Brasil após uma temporada nos Estados Unidos. Durante sua viagem, além de se encontrar com amigos como Simone Mendes e o DJ Diplo, a cantora teria engatado um romance com um ator brasileiro que vive no exterior.

O nome que circula nas redes sociais é o de Matheus Fagundes, de 27 anos, que, segundo rumores, tem conquistado a atenção da artista desde o fim de seu relacionamento com Gustavo Mioto, encerrado pela terceira vez em dezembro passado.

A interação entre os dois não passou despercebida pelos seguidores. Matheus tem curtido diversas postagens de Ana no Instagram, e ambos se seguem na plataforma. Assim que a possível relação veio à tona, fãs começaram a chamá-lo de “boiadeiro”, em referência ao apelido da cantora.

Atualmente morando em Los Angeles, o ator busca consolidar sua carreira internacional. Em entrevista ao site VoyageLA, revelou que a atuação entrou em sua vida por influência materna, mas logo se tornou uma paixão. No Brasil, seu rosto já foi visto em produções como Felizes para Sempre? (2015), A Lei do Amor (2016) e As Five.

Além de sua trajetória profissional, Matheus carrega uma história de superação. Em 2019, sofreu um grave acidente na África do Sul. Durante uma viagem de férias, o carro em que estava colidiu frontalmente com outro veículo a uma velocidade entre 80 e 100 km/h. Ele perdeu a consciência no impacto, enquanto sua então namorada acreditou, por um momento, que ele não havia sobrevivido.

O choque resultou em uma fratura no fêmur, exigindo cirurgia e a colocação de uma haste de titânio no osso, fixada com três parafusos. O resgate demorou cerca de uma hora, e ele precisou ser socorrido em uma região isolada. Apesar da gravidade da situação, o ator se recuperou completamente e credita sua recuperação à fé.

Em suas redes sociais, ele frequentemente compartilha mensagens religiosas e trechos bíblicos. “Agradeço a Deus pela minha vida, foi um milagre. Agradeço também por não ter ficado com nenhuma sequela. Hoje, tenho uma pressa de titânio dentro do osso que vai do meu quadril até o meu joelho. São dois parafusos no joelho e um parafuso no quadril. Passei por cirurgia na África do Sul e me sinto feliz por já estar 100% totalmente recuperado”, declarou em uma publicação.

