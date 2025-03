Pri Helena brilha no Encontro e emociona internautas ao falar sobre Zezé e Cacá: “Tá arrasando!”

O Encontro desta quinta-feira (20) trouxe uma convidada especial que vem conquistando o público: Pri Helena. A atriz emocionou a plateia e os telespectadores ao falar sobre suas interpretações marcantes. Seu desempenho como Cacá e Zezé gerou grande repercussão nas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados do dia.

Personagens de destaque e reações do público

No programa, Pri Helena comentou sobre Cacá, personagem complexa que tem cativado o público na trama Volta Por Cima. “A Cacá é uma personagem com muitas camadas, e isso é o que mais me atrai nela”, afirmou a atriz. Nas redes sociais, fãs elogiaram sua atuação:

“Pri Helena tá arrasando! A Cacá me faz rir e chorar ao mesmo tempo. Que talento!” — comentou um internauta no X.

Além de Cacá, outro papel marcante de Pri Helena foi Zezé, de Ainda Estou Aqui, produção que emocionou milhares de pessoas. Durante a entrevista, a atriz relembrou uma das cenas mais impactantes da trama:

“Imagina a reação de receber uma mensagem dessas! Foi um dos momentos mais intensos da minha carreira.”

Veja um trecho!

O público rapidamente reagiu à lembrança dessa cena icônica:

“Zezé foi simplesmente inesquecível. Pri Helena conseguiu passar toda a emoção que a história precisava!” — destacou um usuário no X.

Tati Machado assume o Encontro em 2026, segundo colunista

Os boatos de que Tati Machado terá um programa para chamar de seu na Globo continuam viralizando nas redes sociais e parece não querer desaparecer dos bastidores da emissora tão cedo. O colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde é Sua (RedeTV!) revelou que a famosa deve assumir o Encontro em 2026.

O assunto ganhou força depois que a campeã do Dança dos Famosos de 2024 começou a cobrir as férias de Patrícia Poeta no matinal. Vale destacar que Tati teve uma boa aceitação do público, que usa as redes sociais para elogiar sua postura ao lado de Valéria Almeida.