O aclamado filme que acaba de chegar na Netflix e que todo mundo quer ver

Toda semana novos filmes, séries, minisséries e documentários aparecem na Netflix, aumentando o catálogo de produções que o serviço de streaming possui.

Porém, nem todas as novidades são obras recém-lançadas, mas também chegam filmes de anos atrás, por exemplo, que voltam ao primeiro plano com a entrada na plataforma.

É justamente isso que está acontecendo com um aplaudido filme de 2001 que está entre os 10 filmes mais vistos.

O aclamado filme que chegou à Netflix

Este é ‘Inimigo às Portas’, um filme de guerra de 126 minutos, que foi coescrito e dirigido por Jean-Jacques Annaud.

Inimigo às Portas (Paramount Pictures)

“Durante a Segunda Guerra Mundial, um atirador russo que enfrenta um atirador de elite do exército alemão descobre que ele e seu amigo amam a mesma mulher.”

É assim que a plataforma descreve esta produção marcante cheia de ação, drama e tensão, que vai te deixar completamente grudado no sofá.

Dentro do elenco destacam-se nomes como Jude Law, Rachel Weisz, Joseph Fiennes, Ed Harris, Ron Perlman e Bob Hoskins.

A produção também foi aplaudida pela crítica. Kirk Honeycutt, do The Hollywood Reporter, observou que é “um filme reflexivo sobre a guerra de um homem, com uma história mais envolvente do que ‘O Resgate do Soldado Ryan’”.

Por sua vez, Peter Travers, da Rolling Stone, observou que “quaisquer falhas em sua execução empalidecem perto dos momentos em que o filme dá vida à própria história”.

Dessa forma, se você deseja ver um filme aplaudido, com elenco de luxo, ‘Inimigo às Portas’ é uma excelente alternativa para curtir na Netflix.