Gracyanne volta com rotina alimentar após BBB: ‘Saudade de comer ovo’

Gracyanne Barbosa volta com rotina alimentar e diz que está com ‘saudade de comer ovo’

Eliminada do BBB 25 na terça-feira (18), Gracyanne Barbosa vai voltar com sua rotina alimentar e confessou que está com saudade de comer ovo, alimento que gerou muitos memes durante o seu confinamento na casa mais vigiada do país.

A musa fitness disse ao GShow que não segue uma alimentação regrada por obrigação, mas por gosto: “Eu estou com saudade de comer ovo, mas na quantidade que eu estou habituada, estou sentindo falta”, assume a ex-esposa do cantor Belo, que durante o café da manhã do Mais Você lembrou que precisou buscar comida no lixo .

Gracyanne contou ainda que sentiu seu corpo mudar durante o tempo que esteve no BBB 25. Segundo a musa fitness, sua maior preocupação foram as dores nas articulações sentidas no reality da TV Globo: “Senti mais do que eu imaginava. Não do meu corpo engordar, mas de sentir dores nas articulações, meu olho inchado, meu rosto inchado e tudo isso por causa da alimentação”.

Mais Você Gracyanne Barbosa chora ao revelar que procurou comida no lixo durante o café da manhã com o eliminado (Reprodução/TV Globo)

A ex-sister lembrou que a alimentação muda o funcionamento do organismo e disse que isso foi sentido de formas diferentes ao participar do programa. Na entrevista, ela afirmou que sentiu dores de cabeça e azia, sintomas incomuns em sua vida: “Tem mais de 20 anos que eu como sempre as mesmas coisas, então meu corpo reagiu de uma forma muito intensa. Foi bem difícil”.