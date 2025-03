“Está muito inchado”: ​​Tom Cruise é flagrado novamente com Ana de Armas mas seu rosto chamou a atenção

Tom Cruise está mais uma vez em destaque, mas desta vez não por uma cena de ação arriscada ou por um novo projeto de filme. O ator de 62 anos foi flagrado em Londres com Ana de Armas e, embora o reencontro tenha gerado rumores, o que realmente causou polêmica nas redes sociais foi sua aparência.

Os internautas não param de comentar que Cruise parece visivelmente inchado e que perdeu um pouco da beleza que o tornou um dos atores mais atraentes de Hollywood. O que aconteceu com o protagonista de ‘Missão: Impossível’?

Aparência de Cruise levanta preocupação

Apesar da emoção de ver duas estrelas de Hollywood juntas, a conversa online girou em torno da aparência de Cruise.

Os usuários do X e do Reddit expressaram surpresa com a aparência diferente do ator, notando que seu rosto parece inchado. Alguns especulam que pode ser devido a um tratamento cosmético, outros acreditam que é resultado do envelhecimento natural ou mesmo do estresse devido à agenda lotada.

“O que aconteceu com Tom Cruise? Ele parece super inchado, quase irreconhecível.” “Parece que foi longe demais com os retoques.” “Isso não se parece mais com Tom Cruise”, lê-se nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que Cruise gera polêmica por sua aparência. Porém, o ator nunca confirmou ou negou ter recorrido a procedimentos estéticos.

Cruise e Ana de Armas juntos?

Segundo a revista People, Cruise e De Armas estão em negociações para colaborar em um novo projeto, cujos detalhes ainda não foram revelados. O que se sabe é que o diretor Doug Liman também esteve presente, sugerindo que poderia ser um filme de ação, considerando que o cineasta já trabalhou com Cruise em ‘Edge of Tomorrow’ e ‘Barry Seal: Alone in America’.

Esta é a segunda aparição das celebridades em pouco tempo. Em fevereiro, eles foram fotografados juntos em um jantar em Londres, gerando especulações sobre um possível relacionamento amoroso. Porém, pouco depois, De Armas foi vista de mãos dadas com o companheiro, Manuel Anido Cuesta, o que extinguiu qualquer boato de amor com Cruise.

Os novos planos do Cruise

Enquanto rumores sobre sua aparição inundam as redes, Cruise continua focado em sua carreira. Atualmente, ele se prepara para a estreia de ‘Missão: Impossível – O Acerto de Contas', previsto para maio de 2025, e seu ambicioso projeto com Alejandro González Iñárritu, no qual interpretará “o homem mais poderoso do mundo” em uma história com conotações apocalípticas.

Missão: Impossível - O Acerto Final Tom Cruise protagoniza o primeiro trailer divulgado pela Paramount Pictures (Paramount Pictures/Reprodução)

Além disso, o ator continua trabalhando no sonho de gravar um filme no espaço, projeto que desenvolve há anos com a NASA e a SpaceX.

Por sua vez, Ana de Armas está pronta para a estreia de Ballerina, o tão aguardado spin-off de John Wick, no qual protagoniza uma história de vingança com intensas cenas de ação. Ela também manteve sua vida amorosa privada após seu relacionamento de destaque com Ben Affleck em 2020.