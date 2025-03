Coachella 2025: Anitta cancela show no festival por motivos pessoais

Na noite desta quinta-feira, dia 20 de março, a cantora e compositora Anitta, de 31 anos, usou seu perfil no X (antigo Twitter) para comunicar o cancelamento de seu show no Coachella 2025.

ANÚNCIO

O festival anual de música e arte, que acontece no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, é conhecido por reunir diversos shows de artistas da cena alternativa, do pop, do rock, do hip hop e da música eletrônica.

A edição deste ano está marcada para acontecer entre os dias 11 e 20 de abril, e a brasileira se apresentaria nos dias 12 e 19. No X, ela explicou que a decisão foi tomada por ‘motivos pessoais inesperados’.

“Eu estava realmente ansiosa para estar no Coachella este ano, mas, devido a motivos pessoais inesperados, não poderei me apresentar. Sou extremamente grata ao festival pelo convite, pela compreensão e pelo apoio contínuo. Espero ter a oportunidade de me juntar a vocês no futuro e compartilhar esse momento especial juntos”, escreveu.

Esta seria a segunda vez de Anitta no Coachella. Em 2022, ela fez sua estreia no festival com um show dedicado ao Brasil. Com sua ausência, Alok e Vintage Culture serão os únicos brasileiros no evento este ano.

Reação da web

Após anunciar o cancelamento da apresentação no Coachella, o nome de Anitta se tornou um dos mais comentados no X. Diversos fãs da cantora se mostraram preocupados com a notícia.

“Para a Anitta cancelar o Coachella é porque aconteceu algo muito sério. Só vamos enviar energias positivas e rezar para que ela fique bem mesmo!”, escreveu uma internauta.

ANÚNCIO

“A Anitta é muito profissional, ela jamais cancelaria um evento. Então, se ela fez isso com um evento grande como o Coachella, é porque envolve a saúde dela!”, comentou a segunda. “Ela não cancela compromissos assim. Aconteceu algo que só saberemos mais pra frente!”, disse a terceira.

Leia também:

Atriz Leticia Salles é atacada por cinco cachorros de rua durante gravação: “Não consegui sair”

Quem é Matheus Fagundes, o ator apontado como affair de Ana Castela?