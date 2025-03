Atriz Leticia Salles é atacada por cinco cachorros de rua durante gravação: “Não consegui sair”

Na manhã desta quinta-feira, dia 20 de março, a atriz Leticia Salles, de 30 anos, usou seu perfil no Instagram para contar que foi atacada por cinco cães de rua durante uma gravação.

De acordo com a artista, que ficou conhecida por interpretar a versão jovem de Filó, na telenovela ‘Pantanal’, e Érika, em ‘Vai na Fé’, o ataque aconteceu enquanto ela estava correndo em uma praça de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

“Eu simplesmente fui fazer uma gravação hoje correndo na praia de Araçatiba, aqui em Maricá. Do nada, isso nunca aconteceu comigo, cinco cachorros de rua enormes me atacaram. Eles me morderam e eu não consegui sair”, contou Leticia nos stories.

“Eu não sabia se parava para eles me morderem ou se continuava correndo e eles iam atrás de mim”, continuou a atriz, que revelou que, após o ataque, precisou ir à emergência.

“Bom, acabou que eu tive que parar na emergência para tomar vacina antirrábica e fazer curativo”, disse. Por fim, Salles ainda brincou: “O medo era ser assaltada na rua, agora ser mordida na bunda por cachorros de rua e parar na emergência, eu não esperava”.

Veja as imagens dos ferimentos:

Leticia Salles via Instagram Story (instagram.com/@letisalless)

