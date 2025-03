Ary Fontoura bate o martelo e Quinzinho retorna em Êta Mundo Melhor!

Quinzinho, personagem de Ary Fontoura, retorna em Êta Mundo Melhor. O ator veterano aceitou participar da continuação da novela Êta Mundo Bom! (2016), prevista para junho de 2025, após algumas idas e vindas nas negociações com a TV Globo.

A notícia foi confirmada pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, que não informou como será a sequência do personagem na próxima novela das 18h, que substituirá Garota do Momento.

Êta Mundo Melhor! Como Anderson di Rizzi, Ary Fontoura chegou a ser visto como dúvida no elenco da continuação de Êta Mundo Bom! (2016) (Paulo Belote /TV Globo)

Os novos personagens

Êta Mundo Melhor!, substituta de Garota do Momento, às 18h, reúne um time de novos personagens, que vão somar aos papéis conhecidos desde 2016, quando a novela foi ao ar. Luis Miranda vive o Professor Asdrúbal, assumindo o papel de conselheiro de Candinho no lugar de Pancrácio (Marco Nanini) .

As atrizes Heloísa Périssé, Larissa Manoela, Castorine e Nivea Maria também ganharam papéis importantes na novela das seis. O mesmo acontece com Isaac Amendoim e Tony Tornado, recém confirmados no elenco.

Êta Mundo Bom! Nivea Maria foi confirmada para viver Margarida, uma dona de pensão na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco (Alex Carvalho/TV Globo)

Sinopse de Êta Mundo Melhor!

Candinho (Sergio Guizé), protagonista de Êta Mundo Bom! (2016), volta à TV Globo alguns anos após o último capítulo da história original, com o coração dilacerado. Ele está separado de Filó (Débora Nascimento) e sofrendo pela morte da mãe, Anastácia (Eliane Giardini) e pelo desaparecimento do único filho.

Os conselhos do Professor Asdrúbal (Luis Miranda) serão essenciais para que ele encontre a criança, que está sendo criado no orfanato de Zulma (Heloísa Périssé). Um suposto romance com Dita (Jeniffer Nascimento) também pode acalmar o coração do personagem principal da novela.

Algumas surpresas também estão previstas na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco, como o retorno de Ernesto (Eriberto Leão), que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016, e Sandra (Flávia Alessandra).