5 filmes de streaming que ajudarão você a curar um coração partido em 120 minutos ou menos

Rompimentos doem, mas as plataformas de streaming têm exatamente o que você precisa para lidar com um desgosto. Com um catálogo repleto de histórias que vão do drama mais profundo à comédia mais comovente, esses filmes irão ajudar você a navegar em cada fase do luto. Se você precisa derramar muitas lágrimas, soltar uma risada reconfortante ou se inspirar para começar de novo, aqui está uma seleção de filmes perfeitos para curar um coração partido.

1. The Life List

Estrelada por Sofia Carson, esta comovente comédia romântica é baseada no livro homônimo de Lori Nelson Spielman. A história acompanha Alex Rose, uma jovem que, após a morte da mãe, decide completar uma lista de desejos que escreveu quando era adolescente. O que começa como uma série de desafios aparentemente simples torna-se uma jornada de autodescoberta que a força a sair da sua zona de conforto, enfrentar a sua dor e reescrever a sua história.

Este filme é um lembrete de que rompimentos e perdas podem ser oportunidades para nos reinventarmos. ‘The Life List’ é perfeito se você procura uma história que equilibre momentos emocionais com pura inspiração.

2. Alguém Especial

Se você está procurando um filme que reflita a montanha-russa emocional de uma separação, Alguém Ótimo é a escolha ideal. Jenny (Gina Rodriguez) é uma jornalista musical que enfrenta o rompimento de seu namorado há nove anos, pouco antes de se mudar para São Francisco para o emprego dos seus sonhos. Para superar o golpe, ela embarca em uma última grande aventura em Nova York com suas melhores amigas, Erin e Blair.

Este filme não fala apenas sobre desgosto, mas também sobre o poder da amizade feminina e a importância de nos cercarmos das pessoas certas quando mais precisamos. Com uma trilha sonora espetacular que conta com Lizzo e Lorde, ‘Alguém Especial’ é uma montanha-russa de emoções que vai fazer você rir, chorar e, acima de tudo, se sentir compreendido.

3. (500) Dias com Ela

Um clássico dos filmes sobre separação, ‘(500) Dias com Ela’ nos leva através dos altos e baixos de um relacionamento através dos olhos de Tom (Joseph Gordon-Levitt), um romântico incurável que acredita ter encontrado o amor em Summer (Zooey Deschanel). Porém, quando o relacionamento termina, Tom deve enfrentar a realidade de que o amor nem sempre é como imaginamos.

O que é interessante neste filme é a sua abordagem realista dos relacionamentos e a forma como idealizamos as pessoas. Isso fará você refletir sobre a importância de aceitar o fim de uma etapa e aprender com cada experiência.

4. Amor a Toda Prova

Apresentando um elenco de estrelas que inclui Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore e Emma Stone, esta comédia romântica explora o amor em todas as suas formas. A história segue Cal (Steve Carell), que enfrenta um divórcio inesperado após muitos anos de casamento. Desorientado no mundo do namoro, ele recebe a ajuda de Jacob (Ryan Gosling), um especialista sedutor que o ensinará como recuperar a confiança.

Entre momentos de risadas e reflexões profundas, Louco, Estúpido, Amor. é um filme que nos lembra que o amor é complicado, imprevisível e às vezes simplesmente estúpido. Perfeito para quando você precisa rir e lembrar que sempre há novas oportunidades para se apaixonar

5. Ela não está a Fim de você

Esta comédia romântica de 2009 é uma radiografia brutalmente honesta sobre os sinais que muitas vezes optamos por ignorar no amor. Apresentando um elenco de estrelas que inclui Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Ben Affleck e Scarlett Johansson, a história entrelaça vários enredos sobre relacionamentos modernos, expectativas e decepções. Da mulher que espera uma ligação que nunca chegará ao homem que resiste ao compromisso, o filme expõe com humor e realidade as verdades incômodas do namoro e do amor não correspondido. Se você já se perguntou por que alguém não responde às suas mensagens ou por que você fica esperando por um sinal que nunca chega, este filme lhe dará a resposta (mesmo que doa).