Vaza mensagem perturbadora que Kanye West recebeu de Diddy Combs: “O diabo é um mentiroso”

Uma ligação entre Diddy Combs e Kanye West vazou, tornando pública a forte mensagem que o produtor enviou ao cantor de ‘Flashing Lights’. Tudo isso acontece depois que West lançou uma música com ele, que atualmente está preso, e sua filha North West, de 11 anos.

ANÚNCIO

O nome de Sean Diddy Combs continua a dar o que falar, pois embora esteja atualmente preso após acusações de tráfico de menores e ligações com o crime organizado, bem como crimes sexuais, lançou uma música com Kanye West e sua filha de 11 anos, North West, intitulada ‘Lonelyroads still go to’.

Além disso, no início do ano Kanye West enlouqueceu nas redes sociais e lançou uma série de publicações no X nas quais mostrou seu apoio a Diddy Combs: “Só para esclarecer, eles estão tentando fazer do Puff um exemplo, meu irmão e eu tivemos nossos problemas, mas todos esses brancos estão tentando usar o Puff para assustar as pessoas, Não estou com medo nem sendo corajoso. Sou só eu”.

Kanye West Imagen de Getty Images

Chamada entre Diddy Combs e Kanye West vazou

Na segunda-feira, 17 de março, o Shade Room conseguiu uma ligação entre Diddy Combs e Kanye West, na qual o produtor menciona: “Quando eu sair daqui quero ver você, quero ver você encher estádios”.

“Divirta-se, vá atrás do microfone e divirta-se (...) sorria de novo. Coloque todo esse amor no coração e vá se divertir”, acrescentou e Kanye respondeu: “É hora de pegar o microfone e voltar. Adoro música de novo. Houve um tempo em que tudo era tão frustrante, não consigo explicar.”

Da mesma forma, Diddy confessou seu apreço a Kanye West: “Eu te amo e agradeço a você. Obrigado novamente, até breve” e revelou o quanto é triste para ele estar na prisão: “Isso é muito triste. Sou Puff Daddy na prisão. O diabo é um mentiroso.”

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Gracyanne Barbosa já procurou comida no lixo e Ana Maria Braga divide opiniões

Fã quer ‘uma boa novela das 9’ e implora para Globo não estregar Vale Tudo

‘Adolescência’ é baseada em uma história verdadeira? A verdade por trás da aplaudida nova série da Netflix

“Quando eu conseguir a liberdade, nada mais importará para mim além de ser feliz. E quero que você sinta isso também”, disse Diddy.

Deve-se notar que a data em que esta conversa ocorreu não é exata.