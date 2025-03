Simone Mendes e Kaká Diniz explicam por que renovam os votos com frequência: “Reafirmação do amor”

O empresário Kaká Diniz e a cantora Simone Mendes decidiram renovar os votos matrimoniais pela terceira vez, desta vez em Las Vegas. O momento especial foi compartilhado nas redes sociais nesta terça-feira (18), mas não passou despercebido por seguidores que questionaram o motivo de tantas cerimônias.

Enquanto muitos elogiaram a iniciativa do casal, alguns levantaram dúvidas sobre a necessidade de reafirmar a união. Diante das perguntas, o marido da artista explicou que a celebração não tem relação com insegurança, mas sim com a valorização do compromisso construído ao longo dos anos.

Resposta às críticas e mensagem aos seguidores

Em interação com os seguidores, o empresário rebateu comentários sugerindo que a renovação frequente poderia ser um sinal de incerteza no relacionamento. “Muita gente fala: ‘Ah, isso é insegurança’. Não, não é. É uma reafirmação diária do amor, principalmente para nossos filhos. Foi uma satisfação enorme viver esse momento”, esclareceu.

Além de defender sua escolha, ele aproveitou para criticar a forma como algumas pessoas encaram relacionamentos atualmente. Em seu ponto de vista, há uma inversão de valores, onde o que deveria ser essencial se torna secundário. “Em um mundo onde o que é prioridade se tornou trivial, uma família bem estruturada sempre será uma afronta para quem não consegue ser feliz de verdade”, afirmou.

A resposta direta mostrou que, apesar das opiniões divergentes, o casal segue firme na decisão de celebrar o casamento quantas vezes quiser. Para o empresário, o importante é fortalecer a relação, independentemente das críticas.

Após a cerimônia simbólica, o marido da sertaneja fez uma nova declaração à esposa, exaltando a relação e o apoio mútuo que compartilham. Segundo ele, a cantora representa a realização de um sonho. “Você é a mulher da minha vida! Obrigado por sempre estar ao meu lado e ser uma mãe incrível. Deus foi generoso ao me permitir viver essa história com você”, escreveu.