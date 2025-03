O documentário sobre Selena Gomez, Justin e Hailey Bieber que está se tornando viral

Recentemente, um minidocumentário publicado no X causou alvoroço nas redes sociais, desencadeando uma onda de especulações sobre o relacionamento entre Hailey Bieber e Justin Bieber. Este documentário, dividido em várias partes, compila o que parecem ser evidências de que a modelo já estaria interessada em Justin anos antes de se casar com ele. Por meio de uma série de vídeos, são mostrados momentos em que Hailey participou de eventos onde Justin esteve presente, além de comparações entre o estilo dela e o de Selena Gomez, ex-companheira da cantora.

ANÚNCIO

Apesar dos vídeos se tornarem virais, nem Hailey nem Justin Bieber comentaram o assunto. No entanto, a polémica continuou a crescer, alimentando o debate público sobre o impacto da opinião dos fãs na relação do casal e na forma como o seu casamento é percebido.

A obsessão de Hailey por Justin e Selena

O documentário narra cronologicamente a suposta obsessão de Hailey Bieber por Justin Bieber e Selena Gomez desde jovem. São mostradas fotos e momentos em que Hailey esteve presente nos mesmos eventos que Justin, tirando fotos com ele. Embora inicialmente possa ser interpretado como fanatismo adolescente comum, a história toma um rumo mais sombrio à medida que detalhes mais perturbadores são revelados. Segundo depoimentos apresentados no documentário, Hailey teria feito todo o possível para se aproximar dos fã-clubes de Justin para obter informações sobre os lugares que ele frequentava e os hotéis em que se hospedou, a fim de permanecer nos mesmos locais e fingir encontros casuais.

Ao longo do documentário, também é mencionado como, à medida que Hailey crescia, ela usou a influência do pai, o ator Stephen Baldwin, para se aproximar de figuras proeminentes como Kendall Jenner e a família Kardashian, que tinha uma relação próxima com Justin. Essas celebridades, segundo o documentário, teriam ajudado Hailey a se aproximar de Justin, facilitando momentos em que Justin e Hailey poderiam ficar sozinhos, sem a presença de Selena, aproximando-os romanticamente.

Selena Gomez / Justin Bieber. Getty Images (Getty Images)

O impacto da separação de Justin e Selena no relacionamento de Hailey

O documentário também revela que Hailey e Justin começaram a namorar em 2016, quando Justin ainda supostamente estava namorando Selena. Porém, foi em 2018, dois anos depois, que Selena e Justin finalmente terminaram o relacionamento e, pouco depois, Justin se casou com Hailey. Nesse mesmo ano, Selena enfrentou sérios problemas de saúde devido à doença lúpus, e também passou pelo rompimento de um relacionamento que era muito admirado por seus seguidores. A cantora então ingressou em um centro psiquiátrico especializado no atendimento de grandes personalidades.

LEIA TAMBÉM:

Gracyanne Barbosa já procurou comida no lixo e Ana Maria Braga divide opiniões

ANÚNCIO

Fã quer ‘uma boa novela das 9’ e implora para Globo não estregar Vale Tudo

‘Adolescência’ é baseada em uma história verdadeira? A verdade por trás da aplaudida nova série da Netflix

Um dos aspectos mais assustadores revelados no documentário é que, enquanto Selena estava internada, Hailey, na companhia do pastor de sua igreja, supostamente rondava a casa da cantora para ter certeza de que ela não estava lá. Esse detalhe gerou grande polêmica e acrescentou ainda mais mistério às especulações sobre o relacionamento entre as três celebridades.