Mulher busca proteção contra marido e acaba presa sem motivo: “Pensei que ia embora e fiquei”

Uma mulher viveu momentos de desespero ao procurar a polícia para denunciar o marido por agressão e acabar sendo detida por engano. O caso aconteceu em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e gerou grande revolta.

ANÚNCIO

Débora Cristina da Silva Damasceno, de 42 anos, buscava uma medida protetiva quando recebeu voz de prisão dentro da delegacia. O erro ocorreu porque seu nome é semelhante ao de uma pessoa procurada por tráfico de drogas em Minas Gerais. Apenas três dias depois, a Justiça reconheceu a falha e determinou sua libertação.

LEIA TAMBÉM:

‘Encontro’: Em conversa com Patricia Poeta, irmão relata última conversa com brasileiro desaparecido a caminho do Japão

Tati Machado assume o Encontro em 2026, segundo colunista

Erro no sistema causa prisão injusta

A confusão aconteceu porque a verdadeira suspeita tem um nome quase idêntico, mas com um sobrenome a menos. Além disso, a mulher que deveria ser presa tem oito anos a menos e mora em outro estado. Apesar das evidências de que se tratava de outra pessoa, a vítima da agressão permaneceu detida até que o caso fosse esclarecido.

A família ficou desesperada com a situação. Fabrício Damasceno, filho da mulher presa, relatou a angústia dos dias de incerteza. “Sinto uma tristeza muito forte e indignação. Só queria minha mãe de volta em casa”, desabafou.

ANÚNCIO

A própria Débora relatou ao programa Encontro o trauma de ter passado dias atrás das grades sem motivo. Segundo ela, foi apavorante ser detida ao buscar ajuda. “Ninguém espera ir à delegacia e sair algemada. Eu só queria minha segurança e acabei vivendo um pesadelo”, disse.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu o erro e informou que houve uma falha no mandado de prisão. No entanto, a mulher e sua família continuam indignadas com a situação e esperam que casos como esse não se repitam.