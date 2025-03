Meghan Markle dá conselhos perigosos? Especialistas questionam seu programa e pedem para não fazer isso em casa

Há algumas semanas, Meghan Markle estreou o seu programa “Com amor, Meghan” na Netflix, causando alvoroço nas redes sociais e na imprensa internacional, onde a Duquesa de Sussex é vista a cozinhar ou a dar conselhos domésticos.

No entanto, a esposa de Harry tem recebido diversas ridicularizações e críticas por seu espaço, onde até se escandalizou nas redes sociais com uma receita de “espaguete frito”.

Meghan Markle dá conselhos perigosos?

E agora mais um momento que apareceu no programa está gerando críticas e questionamentos para a duquesa.

Segundo Vanidades, no primeiro capítulo Meghan é vista preparando uma cesta de boas-vindas para o amigo e maquiador Daniel Martin.

Lá, ela incluiu um frasco com uma mistura de sais de Epsom, sal do Himalaia, óleo de arnica e óleo de lavanda, com a ideia de entregar um presente relaxante.

Porém, especialistas questionaram o presente, indicando que a combinação de todos esses produtos sem o devido preparo poderia causar irritações na pele ou até queimaduras.

Por exemplo, uma especialista em tratamentos de beleza chamada Jennifer Christopherson disse ao Daily Mail que tal mistura pode ser perigosa.

“Não tente isso em casa! Nem sei se ela realmente sabe o que está fazendo”, disse ela.

Nesse sentido, explicou que o problema é que Meghan não mediu as proporções e improvisou a mistura sem considerar os efeitos na pele.

“Você não pode simplesmente jogar um óleo essencial, dar para um amigo e dizer ‘ei, divirta-se’”, concluiu a especialista.