Importante fazenda da novela Renascer está a venda por R$ 1,8 milhão

A fazenda do coronel Egídio (Vladimir Brichta) em Renascer (2024) está sendo vendida por R$ 1,8 milhão, valor que pode assustar qualquer um. A propriedade fica em Itaboraí, no Rio de Janeiro, foi colocada à venda por R$ 1,8 milhão e, segundo a coluna Play, do jornal O Globo, foi construída no século 18.

O corretor Leonardo Silva de Oliveira, entrevistado pela coluna, revelou que o casarão conta com 11 quartos, incluindo uma suíte, três salas, cozinha, sala de jantar e dois banheiros. Além de manter as características da época e ser mo mobiliada com móveis antigos.

A fazenda do coronel Egídio, da novela Renascer, também conta com uma casa anexa no mesmo terreno e, segundo o corretor de imóveis, uma “abundância de recursos naturais, como nascentes de água, duas represas e um lago”.

Renascer Vladimir Brichta interpretou o coronel Egídio no remake da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa para a TV Manchete (Beatriz Damy/TV Globo)

Audiência de Renascer

O remake de Renascer não conseguiu repetir o mesmo sucesso de Pantanal (2022) no horário nobre da TV Globo. Segundo o Notícias da TV, a trama adaptada por Bruno Luperi e criada originalmente por Benedito Ruy Barbosa chegou ao seu último capítulo com quase 15% menos audiência que a outra novela reescrita pelo autor.

Comparando com Terra e Paixão (2023), sua antecessora, a audiência também foi baixa. A novela de Walcyr Carrasco para o horário das 21h teve média de 26,6, chegando a 32 pontos na reta final. Já a história protagonizada por José Inocêncio (Marcos Palmeira) não passou dos 28.