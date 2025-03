Gracyanne Barbosa já procurou comida no lixo e Ana Maria Braga divide opiniões

Gracyanne Barbosa chora ao revelar que procurou comida no lixo durante o café da manhã com o eliminado

Gracyanne Barbosa chorou ao revelar que passou fome durante o café da manhã com o eliminado do BBB 25 na manhã desta quarta-feira (19) e Ana Maria Braga foi criticada por parte do público do Mais Você.

No programa, a musa fitness disse que tinha vergonha de falar que eu algumas vezes procurou comida no lixo: “Me deixa muito envergonhada por ter feito esse tipo de coisa”. Já na web, uma pessoa chegou a falar que a delicadeza da apresentadora era “igual um coice de cavalo”.

No comentário sobre a entrevista com a nona eliminada do reality, um fã brincou afirmando que Gracyanne saiu da “felicidade do carro do ovo” para os “gatilhos que se despertaram por causa da fome que ela passou na juventude”.

Os apoiadores de Ana Maria

Mas, nem todos foram contra a postura da apresentadora do Mais Você durante o café com o eliminado desta quarta-feira (19). Um fã da loira disse que o público não sabe muito bem o que deseja e defendeu: “O povo não sabe o que quer por aqui. Se Namaria pega leve e passa por cima de determinado assunto é passa pano de Camarote”.

Ele ainda apontou que Ana Maria precisa tocar nos assuntos, mas se ela toca “está causando constrangimento” e chamou as pessoas de “povo chato, mimizento”, afirmando que “se tem feridas para esconder” o melhor é não em um reality”.

Fora Gracyanne

Gracyanne Barbosa perdeu o posto de “deusa” e acabou sendo eliminada no nono Paredão do BBB 25. Ela era uma das participantes mais queridas do público, mas o seu jogo não agradou e a hashtag “Fora Gracyanne” cresceu desde a formação da berlinda, no domingo (16).

Uma fã do Big Brother Brasil comentou que Gracyanne é “totalmente dissimulada”, e chegou a chamar a influenciadora de “podre demais”. Já um terceiro afirmou que fora do BBB Gracyanne era endeusada pelos fãs, mas que agora todos “sabem como ela” de verdade.

Gracyanne Barbosa disputou o Paredão do BBB 25 contra Eva e Daniele Hypolito, que seguem no jogo. Eva ficou com 43,6% e Daniele com 5,02%. Com a saída de Gracyanne, restam agora 13 participantes com possibilidade de levar o prêmio para casa.