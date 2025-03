Fã irritada com o resultado do Paredão do BBB 25 detona: ‘Não acrescenta’

O resultado do nono Paredão do BBB 25 irritou uma fã do reality show da TV Globo, que afirmou que a permanência de Daniele Hypólito não “acrescenta em nada” no jogo. Na noite de terça-feira (18), Tadeu Schmidt confirmou que Gracyanne Barbosa tinha sido escolhida pelo público para deixar a casa.

ANÚNCIO

Leia também:

A ginasta foi chamada de planta pela fã do programa, que desabafou: “Para mim o pior de tudo é o povo deixar a planta da Daniele, que não acrescenta p@rra nenhuma no jogo naquela casa”, escreveu ela no X, antigo Twitter, marcando o perfil do BBB 25.

BBB 25 "O pior de tudo é o povo deixar a planta da Daniele", afirma fã do reality após o resultado do Paredão (Reprodução/TV Globo)

Fora Gracyanne

Gracyanne Barbosa perdeu o posto de “deusa” e acabou sendo eliminada no nono Paredão do BBB 25. Ela era uma das participantes mais queridas do público, mas o seu jogo não agradou e a hashtag “Fora Gracyanne” cresceu desde a formação da berlinda, no domingo (16).

BBB 25 "Academia, comer, falar mal de Diego e roubar comida”, resume fã sobre a rotina de Gracyanne Barbosa no reality (Reprodução/TV Globo)

Uma fã do Big Brother Brasil comentou que Gracyanne é “totalmente dissimulada”, e chegou a chamar a influenciadora de “podre demais”. Já um terceiro afirmou que fora do BBB Gracyanne era endeusada pelos fãs, mas que agora todos “sabem como ela” de verdade.

Gracyanne Barbosa disputou o Paredão do BBB 25 contra Eva e Daniele Hypólito, que seguem no jogo. Eva ficou com 43,6% e Daniele com 5,02%. Com a saída de Gracyanne, restam agora 13 participantes com possibilidade de levar o prêmio para casa.