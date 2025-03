Ele é Louis Spencer, o primo mais atraente dos príncipes William e Harry

Com passo firme, mas furtivo, um membro da família Spencer consegue chamar a atenção há alguns anos e, apesar das tentativas de não ser descoberto, acabou gerando grande intriga para saber mais sobre o primo dos príncipes, William e Harry.

Parece que a família Spencer tem um gene cativante, e é que não só os filhos da princesa Diana conseguiram captar a atenção do público, mas também o seu primo, Louis Spencer, que será o próximo herdeiro da propriedade Althorp, o mesmo lugar onde ela cresceu e onde atualmente repousam os restos mortais de Lady Di, após sua trágica morte em 1997.

Louis Spencer

Foi no último dia 14 de março que o belo sobrinho de Diana de Gales completou 31 anos, e em plena celebração, o futuro herdeiro que detém o título de Visconde Althorp, voltou a chamar a atenção, sendo um dos solteiros mais procurados no Reino Unido e está prestes a deter o título de décimo Conde Spencer, supervisionando o patrimônio da família, que inclui a propriedade e os terrenos adjacentes que são propriedade da família há 500 anos.

Quem é Louis Spencer, o lindo primo dos príncipes William e Harry?

Louis Frederick John Spencer, Visconde Althorp, nasceu no Reino Unido em 14 de março de 1994 e é o quarto filho e primeiro filho de Charles Spencer, 9º Conde de Spencer, e de sua primeira esposa, Victoria Lockwood.

As suas irmãs, Lady Kitty, Lady Amelia e Lady Eliza, são as mais conhecidas da família pelo seu trabalho e pela forma como se envolveram no mundo da moda, sendo Louis Spencer quem tem mantido um perfil muito mais discreto mas posicionando-se como a próxima estrela de Hollywood, e o herdeiro natural que cuidará da propriedade de Althorp, sendo o primogênito ou o primeiro filho mais velho da sua família.

Foi Lady Kitty quem falou sobre a propriedade que seu irmão herdará, expressando: “O direito de primogenitura pode ser um assunto complicado porque, à medida que os tempos mudam, as atitudes também mudam. Crescemos entendendo que é a vez de Louis herdar, e Louis fará um trabalho incrível.

Ao contrário das irmãs, Louis Spencer procurou manter-se discreto, mudando-se de Londres para a Cidade do Cabo, na África do Sul, após o divórcio dos pais, evitando toda a exposição mediática, e colocou todos os seus esforços para ser reconhecido pelo seu trabalho e não por ser sobrinho da princesa Diana.

Louis Spencer, sobrinho de Lady Di que se posiciona como a nova promessa de Hollywood

Louis Spencer estudou na Universidade de Edimburgo e se formou como ator na escola de teatro de Chiswick, Londres.

Ele não quer ser conhecido apenas como sobrinho da princesa Diana, ele também planeja se tornar a próxima estrela de Hollywood, razão pela qual se separou do sobrenome da nobreza para ser conhecido como Louis John Lyon.

Fontes próximas ao belo visconde o descreveram ao ‘The Telegraph’ como: “reservado, ele gosta de agir discretamente. Ele é um ator muito talentoso e achamos que será brilhante. Eles vão gostar dele. Ele é muito discreto e genuíno, decente, gentil e alto”.