“Dou broncas e não sou entendido”, diz Datena ao falar de seu temperamento

O apresentador José Luiz Datena abriu o jogo sobre seu comportamento no ambiente de trabalho. Durante sua participação no programa Tá na Hora, da Globo, nesta terça-feira (18), ele admitiu ser uma pessoa exigente e afirmou que sua idade contribui para sua postura firme. Reconhecendo que dá broncas frequentes na equipe, ele destacou que, apesar de tentar se controlar, nem sempre consegue.

A conversa surgiu quando o comunicador comentou sobre um episódio envolvendo a cantora Maria Bethânia, que se irritou após problemas técnicos em um show. Na ocasião, ele defendeu que todos merecem respeito, mas que, para isso, também precisam respeitar os outros. Em seguida, aproveitou para fazer uma autocrítica. “Eu, de vez em quando, dou umas broncas e não sou entendido. É a idade”, declarou.

Mudanças no comportamento

Ao longo da entrevista, o apresentador reconheceu que seu temperamento pode tornar a convivência profissional desafiadora. Ele revelou que busca ser mais tolerante atualmente, mas ressaltou que nem sempre é fácil. “Eu procuro me controlar mais hoje. Tento, mas é difícil. Trabalhar comigo não é brincadeira”, afirmou.

A franqueza do jornalista não é novidade para o público. Conhecido por seu estilo direto, ele já protagonizou momentos de tensão ao vivo e nos bastidores. Seu jeito exigente, porém, também é interpretado como um reflexo da dedicação ao trabalho e do compromisso com a qualidade do conteúdo entregue ao público.

A declaração gerou reações diversas entre os telespectadores. Enquanto alguns consideraram a postura compreensível devido à experiência acumulada ao longo dos anos, outros apontaram que a idade não deve justificar um comportamento ríspido.