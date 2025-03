Detalhe no roteiro faz internauta chamar Êta Mundo Melhor de ‘pior’. Entenda!

Êta Mundo Melhor está confirmada como a novela substituta de Garota do Momento, às 18h, mas um detalhe no roteiro fez um internauta chamar a trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson de “pior”.

Segundo ele, fica complicado gostar do folhetim quando se vê os principais personagens de Êta Mundo Bom! (2016) morrem no começo da novela que segue contando a história de Candinho (Sergio Guizé) e outros que se tornaram bons ao longo dos capítulos voltarem a ser malvados.

“Esse ‘Êta Mundo Melhor!’ tá mais para ‘Êta Mundo Pior’. Todos os personagens morrendo e os que eram bons vão virar vilões”, lamentou o fã da trama exibida na TV Globo em 2016. Vale recordar que Maria, papel de Bianca Bin, é uma das que terá um fim trágico na continuação da novela.

Êta Mundo Melhor! Maria (Bianca Bin) e Celso (Rainer Cadete) estão separados na continuação de Êta Mundo Bom! (Cesar Alves/TV Globo)

Os novos personagens

Êta Mundo Melhor!, substituta de Garota do Momento, às 18h, reúne um time de novos personagens, que vão somar aos papéis conhecidos desde 2016, quando a novela foi ao ar. Luis Miranda vive o Professor Asdrúbal, assumindo o papel de conselheiro de Candinho no lugar de Pancrácio (Marco Nanini) .

As atrizes Heloísa Périssé, Larissa Manoela, Castorine e Nivea Maria também ganharam papéis importantes na novela das seis. O mesmo acontece com Isaac Amendoim e Tony Tornado, recém confirmados no elenco.

O que acontece em Êta Mundo Melhor!

Candinho (Sergio Guizé), protagonista de Êta Mundo Bom! (2016), volta à TV Globo alguns anos após o último capítulo da história original, com o coração dilacerado. Ele está separado de Filó (Débora Nascimento) e sofrendo pela morte da mãe, Anastácia (Eliane Giardini) e pelo desaparecimento do único filho.

Êta Mundo Bom! Flávia Alessandra interpreta a vilã Sandra na novela escrita por Walcyr Carrasco em 2016 para TV Globo (Divulgação/TV Globo)

Os conselhos do Professor Asdrúbal (Luis Miranda) serão essenciais para que ele encontre a criança, que está sendo criado no orfanato de Zulma (Heloísa Périssé). Um suposto romance com Dita (Jeniffer Nascimento) também pode acalmar o coração do personagem principal da novela.

Algumas surpresas também estão previstas na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco, como o retorno de Ernesto (Eriberto Leão), que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016, e Sandra (Flávia Alessandra).