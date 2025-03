BBB 25: Gracyanne Barbosa deixa a casa mais vigiada do Brasil com 51,38% dos votos

Na noite desta terça-feira, dia 18 de março, mais um participante se despediu do Big Brother Brasil 25. Com 51,38% dos votos, Gracyanne Barbosa foi a escolhida pelo público para deixar a disputa pelo prêmio milionário.

ANÚNCIO

A sister concorria pela permanência no programa com as colegas de confinamento Eva (43,6%) e Daniele Hypolito (5,02%). Com a saída de Gracyanne, restam agora 13 participantes com possibilidade de levar o prêmio para casa.

E como foi a formação do 9° Paredão?

No último domingo (16), a formação do 9° Paredão do BBB 25 começou com Guilherme, que levou a melhor na semana passada e se tornou o Líder da Semana, indicando Gracyanne Barbosa direto para o Paredão.

Em seguida, os participantes votaram no confessionário e os dois mais votados estariam na berlinda. Com seis votos, Eva foi a mais votada pela casa, e Delma e Daniele Hypolito empataram com três votos cada.

O Líder Guilherme desempatou e mandou Daniele para o Paredão. Como contragolpe, Gracyanne puxou João Gabriel. E não acabou por aí: Vinícius, que arrematou o Poder Curinga, que vetava uma pessoa de participar da Prova Bate-Volta, escolheu a sister Eva.

Desta forma, apenas João Gabriel e Daniele Hypolito participaram da dinâmica, e o brother levou a melhor e escapou do Paredão.

Leia também:

ANÚNCIO

Equipe de Linn da Quebrada nega rumores de que artista tenha sido vista na Cracolândia: “Tendencioso”

Adriana Bombom emociona a web ao falar sobre a gravidez da sobrinha após morte da irmã gêmea: “Nova esperança”

Após alta hospitalar, Preta Gil fala sobre internação pela primeira vez: “Estou bem”

Quarto de hospital em que a avó de Lucas Rangel está internada é invadido por fãs do influenciador