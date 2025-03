Anselmo Vasconcellos acerta papel em Garota do Momento. Saiba qual é!

Garota do Momento

Enquanto a audiência revela um motivo sincero para abandonar Garota do Momento, Anselmo Vasconcellos acertou seu papel na novela escrita por Alessandra Poggi. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, o ator foi chamado para viver Bob, tio de Alfredo (Eduardo Sterblitch) na novela das seis.

Em suas primeiras cenas, o veterano aparece numa casa de repouso, onde conversa com o sobrinho famoso. A partir deste reencontro, Alfredo cria um quadro de mágicas na TV Ondas do Mar. O ator Angelo Paes Leme também entrou para o elenco da trama de época.

Cara e Coragem (2022) foi a última novela de Anselmo Vasconcellos na TV Globo, onde interpretou Milton Figueira, avô de Chiquinho (Guilherme Tavares), filho de Moa (Marcelo Serrado) e de Rebeca (Mariana Santos).

Garota do Momento Bob (Anselmo Vasconcelos) deixa a casa de repouso e ganha um programa de mágicas na TV Ondas do Mar (Léo Rosário/TV Globo)

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.

Êta Mundo Bom! Sem os conselhos do professor Pancrácio (Marco Nanini), Candinho (Sergio Guizé) é ajudado por Asdrúbal em Êta Mundo Melhor (João Cotta/TV Globo)