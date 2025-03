Agatha Moreira não consegue segurar a emoção ao falar sobre o fim das gravações de ‘Mania de Você’

Agatha Moreira via Instagram Story

Nesta quarta-feira, dia 19 de março, a atriz Agatha Moreira, de 33 anos, não conseguiu segurar as lágrimas ao comentar sobre o fim das gravações de ‘Mania de Você’, telenovela das 21h da TV Globo.

Em seu perfil no Instagram, Agatha, que dá vida à Luma na trama criada por João Emanuel Carneiro, fez questão de agradecer aos telespectadores que acompanharam a obra.

“Estava comemorando com a minha equipe, elenco, com todo mundo, a finalização de mais um trabalho e acho que esse espaço aqui é um espaço que consigo agradecer muita gente ao mesmo tempo. Então, quero deixar aqui meu muito obrigada. Hoje foi nosso último dia de gravação, gravamos nossas últimas cenas. Gravei minhas últimas cenas como Luma”, começou.

“Muito obrigada ao telespectador que nos acompanhou, que riu, que se emocionou, que chorou junto com a gente ao longo dessa história. Agradeço muito aos meus fãs. Ontem, inclusive, foi o ‘Dia do Fã’ e eu estava na correria de gravação. Então, parabéns pelo ‘Dia do Fã’”, continuou a artista.

“E a minha equipe, que eu não consigo falar sem me emocionar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada por terem sido minha rede de apoio, tudo para mim. Novela é trabalho em equipe, uma equipe muito, muito grande, e eu tive a melhor equipe do mundo”, disse Agatha, com lágrimas nos olhos.

E finalizou: “A gente fez tudo com muito amor, muita alegria, remamos juntos até o final e só quero agradecer muito, muito a todos vocês. Muito obrigada. A Luma vai ficar para sempre no meu coração. Até uma próxima. Obrigada”.

A novela ‘Mania de Você’ chega ao fim no próximo dia 28, dando lugar ao remake de ‘Vale Tudo’, que estreia no dia 31.