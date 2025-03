Hashtag ‘fora Gracyanne’ cresce e musa fitness pode ser eliminada do BBB 25

Hashtag ‘fora Gracyanne’ cresce e musa fitness pode ser eliminada do reality da Globo

Gracyanne Barbosa perde o posto de “deusa” e pode ser a próxima eliminada do BBB 25. A musa fitness entrou na casa mais vigiada do Brasil sendo uma das participantes mais queridas do público, mas lá dentro seu jogo não agradou e a hashtag “Fora Gracyanne” não para de crescer.

ANÚNCIO

Enfrentando o Paredão desta terça-feira (18), a ex-esposa do cantor Belo também terá que lidar com as críticas fora da casa. Pelo X, antigo Twitter, muitos que acompanham o reality show da TV Globo comentam que apoiam a saída da famosa e uma pessoa chegou a comentar que não é “obrigada a nada”, muito menos aguentar o jogo da Camarote.

Leia também:

Outra fã do Big Brother Brasil comentou que Gracyanne é “totalmente dissimulada”, chegando a chamar a influenciadora de “podre demais”. Já um terceiro afirmou que fora do BBB Gracyanne era endeusada pelos fãs, mas que agora todos “sabem como ela” de verdade.

Quem sai do BBB 25 hoje?

Gracyanne Barbosa corre um grande risco de sair do BBB 25 nesta terça-feira (18). Disputando a preferência popular contra Eva e Daniele Hypolito, a musa fitness aparece como a preferida para deixar o reality show, somando mais de 52% dos votos das enquetes espalhadas pela web. A bailarina aparece como a segunda mais rejeitada e a irmã de Diego Hypolito em terceiro.

BBB 25 Gracyanne Barbosa aparece com mais de 50% dos votos para deixar o reality show da TV Globo no nono Paredão (Reprodução/TV Globo)

Leia também: Público elege atriz de Volta por Cima para o posto de Maria de Fátima

O resultado oficial será dado por Tadeu Schmidt durante o BBB 25 ao vivo, na TV Globo. O reality show começa após o capítulo da novela Mania de Você.