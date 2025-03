Ben Affleck reaparece com sua filha Violet que rouba a atenção por sua notável semelhança com Jennifer Garner

Após sua separação com Jennifer Lopez e em meio a rumores de um possível romance novamente com Jennifer Garner, Ben Affleck foi visto andando por Los Angeles, nos Estados Unidos, alheio a todos os comentários.

O ator foi fotografado caminhando pela cidade com seus filhos Violet e Fin, parecendo feliz e calmo com eles.

Porém, quem roubou todos os olhares foi a filha mais velha, pois ela não só parecia muito próxima e protetora do pai, mas também surpreendeu com sua notável semelhança com a mãe.

A grande semelhança de Violet com Jennifer Garner

A jovem deixou clara a grande semelhança com a mãe, ao mesmo tempo que vestia jeans azul claro e um suéter Yale, enquanto carregava uma máscara na mão.

Em uma das imagens, Violet, de 19 anos, é vista colocando o braço no cotovelo do ator, mostrando a grande proximidade que eles têm.

Vale ressaltar que além da jovem e de Fin, de 15 anos, Ben Affleck é pai da atriz e também de Samuel, de 12 anos.