“A humanidade está completamente perdida”: filho de Shakira é flagrado em vídeo e os ataques dos ‘haters’ chocam

O filho mais novo de Shakira está sendo cruelmente criticado online por um vídeo que um fã compartilhou nas redes sociais e que não demorou a se tornar viral, gerando uma acusação acalorada dos internautas, que não perdoaram esse gesto para com o pequeno Sasha.

Atualmente, Shakira está em sua turnê ‘Las Mujeres No Ya Lloran’, que a levará por grande parte da América Latina e do mundo, onde partilhará com os seus maiores fãs um concerto que promete fazer chorar, rir e empoderar mulheres que viveram uma situação semelhante à que enfrentou com Gerard Piqué, de quem se separou por infidelidade com Clara Chía Martí.

No início desta turnê, seus filhos, Sasha e Milan, a acompanharam, embora tenha sido dito que seria Piqué quem cuidaria deles enquanto ela cumpria as obrigações de sua agenda. Porém, deu uma mudança nos planos, permitindo que as crianças a acompanhassem a países como Colômbia e Peru, além do México, onde foi feito um vídeo que gerou indignação pelas críticas cruéis feitas ao menino de apenas 10 anos.

Shakira em sua turnê (Fotos: Nación Imago /Antonio Rubio)

Sasha, filho mais novo de Shakira, é criticado por seu jeito de andar

Shakira chegou ao México e sua primeira parada foi em Guadalajara, onde já fez uma apresentação memorável no Akron Stadium. Embora o público mexicano tenha acolhido muito bem a cantora, foi um vídeo que teria sido capturado naquele momento que causou polêmica.

Neste clipe você pode ver Sasha, o filho mais novo de Shakira, com sua babá, Lily Melgar, a mulher que estrelou o videoclipe ‘El Jefe’, que faz parte da colaboração da cantora com o grupo Fuerza Regida, se aventurando no gênero de corridos tumbados.

Ali, a criança caminha, afastando-se lentamente de Melgar, com uma das mãos na cintura, vestindo uma camiseta laranja e avermelhada. Mas foram precisamente os gestos que o menino fez que geraram uma onda de comentários cruéis nas redes sociais onde falavam das suas preferências sexuais, onde se podia ler: “Isto confirma, não esconda o sol com o dedo” ou “Como diria Juan Gabriel: o que se vê não se julga”.

Blogueiro compartilha reflexão poderosa após criticas ao filho de Shakira

Diante da onda de comentários, o comunicador Pablo Chagra não utilizou suas redes sociais como costuma fazer para falar das últimas novidades, mas para pedir que parassem os comentários contra o filho mais novo de Shakira, já que ele é apenas uma criança.

“Eu só quero perguntar: é claro que eles podem falar, digamos e apontar dessa maneira a uma criança de dez anos, mas o fato de sua mãe ser uma das figuras internacionais mais famosas da música, não lhes dá o direito de terem esse tipo de comportamento, expondo seu filho, sem nenhum respeito. ”