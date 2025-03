Veja quando vai ao ar o último capítulo de Beleza Fatal na Max

O último capítulo de Beleza Fatal vai ao ar na sexta-feira (21), às 20h, na Max. O desfecho final da novela original desenvolvida por Raphael Montes estava previsto para segunda-feira (17), mas foi adiado para evitar spoilers nas redes sociais.

A mudança na data é uma estratégia para manter o público atento ao que vai acontecer com as personagens principais da trama, como Lola (Camila Pitanga) e Sofia (Camila Queiroz). A ideia é que as redes sociais sejam dominadas por comentários ao longo da exibição do capítulo e não antes.

Beleza Fatal na Band

Beleza Fatal entrou na programação da Band na segunda-feira (10), como uma opção para quem não assistiu na Max. A exibição da primeira novela original do streaming na TV aberta acontece de segunda a sexta-feira, às 20h30.

O elenco de Beleza Fatal

Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz são as protagonistas de Beleza Fatal. O elenco conta ainda com Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Herson Capri, Augusto Madeira, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Marcelo Serrado, Caio Blat, Naruna Costa e Julia Stockler.

Beleza Fatal O desfecho final estava previsto para o dia 17 de março (Reprodução/Max)

Kiara Felippe, Drayson Menezzes, Mônica Torres, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Fernanda Marques, Santiago Acosta Cis, Rei Black, Mariana Molina, Luciano Chirolli e as criancas Melissa Sampaio, Noah Calixto Moi, Raphael Raposo e Gaby Martins também participam da novela.