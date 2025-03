Séries sensuais na Netflix que podem reacender a chama do seu relacionamento

Se você quer passar uma tarde de maratona com seu parceiro, não pode perder as melhores séries sensuais da Netflix. O melhor é que além das cenas quentes, essas produções contam histórias interessantes e reais que mostram uma grande variedade de desejos e fantasias para dar asas à imaginação.

Séries sensuais na Netflix que você não pode perder

Easy

Esta série aborda vários ramos da sexualidade hoje. Na história podemos ver a vida de casais que realizam seus desejos e fantasias à sua maneira, desde casamentos abertos até jogos de RPG, esta série abrange todos os tipos de gostos sem julgar.

Bonding

Bonding à primeira vista pode parecer uma comédia adolescente cheia de chicotes e roupas de látex que mostra a vida de Tiff, uma estudante de psicologia que à noite se torna a Mistress Mae, uma dominatrix que realiza as fantasias mais malucas de seus clientes, mas também é uma história que fala sobre a necessidade que todos temos de ter alguém que nos apoie incondicionalmente.

No início, Tiff se apresenta como uma pessoa fria e autossuficiente que encontrou um meio de subsistência no vínculo enquanto coloca em prática técnicas terapêuticas que ajudam seus clientes a se desinibirem e desfrutarem de sua sexualidade sem se preocuparem com as regras da masculinidade. Porém, ela também negligencia os relacionamentos de sua vida, pensando que pode dar conta de tudo sozinha, até se reencontrar com Peter, seu amigo do colégio.

Desejo Sombrio

A série estrelada por Maite Perroni e Alejandro Speitzer conta a história de uma mulher casada que inicia um relacionamento proibido com um jovem misterioso. Em breve sua vida mudará e ela se verá envolvida em uma série de perigos, tragédias e obsessões.

Sex Education

A primeira parte de Sex Education segue a vida de Otis Milburn, um adolescente que luta para encontrar autoconfiança enquanto descobre sua sexualidade e vive com sua mãe, uma terapeuta sexual liberal. Ele logo faz amizade com Maeve Wiley, uma garota inteligente que sugere que ele faça terapia sexual com seus colegas de escola, e diferentes histórias começam a se desenvolver sobre o que significa crescer, relacionamentos e como se adaptar ao mundo ao seu redor, apresentadas da forma mais cômica.

Love

É uma série de três temporadas e 34 episódios estrelada por Paul Rust e Gillian Jacobs. É uma história romântica que provoca reflexões sobre a sexualidade e os relacionamentos modernos.

Sexify

Um grupo de adolescentes vive vidas sexuais muito diferentes, uma tem vários parceiros, outra nunca teve relacionamentos e a outra só faz sexo ruim com o namorado há anos. Os três se encontram na escola e decidem fazer um requerimento para garantir orgasmos às mulheres. Para conseguir isso, eles devem experimentar mais sobre sua própria sexualidade e desejos.