Garota do Momento: Angelo Paes Leme será o novo namorado de Lígia

Garota do Momento

Lígia (Paloma Duarte) fica encantada com Tavinho, novo personagem de Garota do Momento interpretado por Angelo Paes Leme. Eles se conhecem durante uma apresentação da cantora na boate.

No momento em que conhece o homem misterioso e sedutor , Lígia já deu um basta no seu casamento com Raimundo (Danton Mello). Tavinho a convida para um drink e ela aceita, acreditando que está pronta para virar a página.

Será com o papel vivido por Angelo Paes Leme que a personagem de Paloma Duarte percebe que é disputada por dois homens na novela das seis, já que Raimundo não desiste de reconquistá-la e faz uma surpresa romântica, aparecendo na boate com um buquê de flores.

A situação será um tiro no pé para o vilão vivido por Danton Mello em Garota do Momento, já que ele flagra Lígia conversando com Tavinho e desiste da ideia. Raimundo fica tomado pelo ciúme e vai embora sem ser notado pelos dois.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.