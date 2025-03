Adriana Bombom emociona a web ao falar sobre a gravidez da sobrinha após morte da irmã gêmea: “Nova esperança”

No último domingo, dia 16 de março, a influenciadora, apresentadora e atriz, Adriana Bombom, de 51 anos, usou seu perfil no Instagram para celebrar a gravidez da sobrinha, Juliana Soares, filha de sua irmã gêmea, Andrea Soares.

Andrea morreu em julho do ano passado, aos 50 anos, de enfisema pulmonar. A irmã de Bombom foi encontrada dentro do banheiro da casa onde trabalhava como empregada doméstica em Niterói, no Rio de Janeiro.

O corpo de Andrea foi encontrado pelos patrões já sem vida. Ela morreu no dia do aniversário de Thalita, sua sobrinha e filha de Adriana.

Na rede social, a apresentadora publicou uma sequência de fotos da filha de Andrea, que está à espera de um menino, e escreveu um texto emocionante. “Amados, leiam a legenda toda. Essas fotos acima são de minha sobrinha Juliana Soares von Blankenhagen, grávida. Ela é uma de minhas sobrinhas gêmeas e é filha de minha também irmã gêmea Andréa Soares, com o alemão Petter von Blankenhagen”, começou.

“No ano de 2024, passamos por grandes tristezas, quando em um único mês Juliana perdeu a mãe e poucos dias depois o pai. Mas como a vida é cheia de surpresas, no mês seguinte ela descobriu que estava grávida de um menino que logo chegará e se chamará Bernardo”, continuou Adriana.

“Então amados, a vida é um ciclo de despedidas e recomeços, de dores e milagres. No ano passado, vivemos dias difíceis, perdas que deixaram marcas profundas. Mas a vida, com sua delicada forma de compensar, trouxe um novo motivo para sorrir: Bernardo está a caminho!”.

E acrescentou: “Meu coração transborda de alegria ao ver minha sobrinha Juliana carregando essa nova vida, essa nova esperança. Que esse pequeno venha cercado de amor, trazendo luz e renovação para todos nós! (E a partir de agora sou tia-avó)”, finalizou.

Confira:

Nos comentários, Juliana respondeu à tia. “Amém. Deus nos conforta o tempo todo! É nele em quem temos que confiar e entregar nossas vidas. Sou grata a cada processo da minha vida e respeito. Obrigada, tia. Amo nosso família e agora teremos nosso bebezinho”, escreveu ela.

Diversos seguidores de Adriana Bombom celebraram a novidade. “A vida é uma benção!”, escreveu uma pessoa. “Superação e esperança! Que Bernardo venha com muita saúde. Deus abençoe sempre!”, declarou outra. “Deus é perfeito em seus efeitos. Parabéns à família!”, disse mais uma.

