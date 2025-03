Público escolhe outra novela para Alexandre Nero antes da estreia de Vale Tudo

Enquanto o autor Aguinaldo Silva se entende com as mudanças feitas pela TV Globo em Três Graças, o público começou a opinar sobre o elenco da novela das 21h e colocou Alexandre Nero, que foi criticado como Marco Aurélio em Vale Tudo , na jogada.

Após o lançamento de uma nova chamada sobre o personagem do remake que substitui Mania de Você a partir de 31 de março, um fã correu para o X, antigo Twitter, e afirmou que Nero poderia ser escalado para a trama de Aguinaldo: “Se o Alexandre Nero não tivesse no remake de Vale Tudo como o Marco Aurélio, ele estaria em Três Graças”.

O fã afirmou que Alexandre Nero iria trabalhar mais uma vez com Dira Paes e arriscou a dizer que eles formariam o “casal de vilões” da novela que marca o retorno do autor à TV Globo.

Vale Tudo Alexandre Nero e Pedro Waddington trabalham juntos no remake adaptado por Manuela Dias nos 60 anos da TV Globo ( Léo Rosario/TV Globo)

Protagonistas definidas

Dira Paes está certa no elenco de Três Graças, mas ainda não ficou acertado todas as protagonistas da história prevista para o horário nobre da TV Globo. No entanto, Aguinaldo Silva definiu que os nomes das personagens principais serão diferentes do título da novela das 21h.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, avó, filha e neta vão se chamar Lígia, Gerluce e Joélly. A publicação, no entanto, não diz qual a razão para a escolha dos nomes,avisando apenas que ela é “mantida em sigilo” pelo escritor.

Três Graças Após viver Filó em Pantanal (2022), Dira Paes será protagonista da novela das 21h, escrita por Aguinaldo Silva (Divulgação/TV Globo)

Em Três Graças, Gerluce terá um romance com um policial, segundo a sinopse, e sua avó e mãe engravidaram na adolescência e criaram os seus filhos sem a presença dos pais.

Novela antecessora

Três Graças marca o retorno de Aguinaldo Silva à TV Globo. A trama será substituta do remake de Vale Tudo, que assume o horário das 21h na TV Globo em 31 de março de 2025, com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, que são mãe e filha.

