Bárbara Evans volta às redes sociais para atualizar estado de saúde do filho picado por escorpião

Na tarde do último sábado, dia 15 de março, a modelo e influenciadora digital Bárbara Evans, de 33 anos, usou seu Instagram para atualizar o estado de saúde de um de seus gêmeos, Antônio, de um ano.

Mais cedo, o pequeno havia sido picado por um escorpião e levado de ambulância às pressas para um hospital em Rio Preto, interior do estado de São Paulo.

Na rede social, a filha de Monique Evans contou como tudo aconteceu. “Gente, coisas que só Deus sabe explicar. O escorpião picou a mãozinha dele e quando viram, o escorpião estava agarrado na mão dele, vivo”, começou.

“E aí puxamos o escorpião, estava o ferrão na mãozinha dele. Mas não saiu o veneno. Deus é maravilhoso. Já fizemos ecocardiograma e todos os exames possíveis, não deu nada”, declarou Bárbara.

“Ele não teve nenhum sintoma. Teve na ambulância boca branca, mas logo medicaram e passou. Não precisou tomar soro, porque é só para quando o veneno entra na corrente sanguínea. Estamos fazendo protocolo, que é de seis horas em observação, para poder voltar para casa”.

Evans ainda explicou que sua casa passa por dedetização uma vez por mês. “Mas a gente mora no meio do mato. Estamos na área deles. Estava dentro da nossa sala, no tapete”, disse. Antes de encerrar, a influenciadora aproveitou ainda para agradecer o carinho do público.

Mais tarde, Bárbara, que é mãe de Ayla, de 2 anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de um, todos fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro, fez questão de publicar uma foto do filho sorridente à caminho de casa após receber alta hospitalar.

Bárbara Evans via Instagram Stories (instagram.com/@barbaraevans22)

