Após alta hospitalar, Preta Gil fala sobre internação pela primeira vez: “Estou bem”

No último sábado, dia 15 de março, a cantora e apresentadora, Preta Gil, de 50 anos, apareceu pela primeira vez nas redes sociais após receber alta hospitalar.

ANÚNCIO

A filha de Gilberto Gil deu entrada no Hospital Aliança Star, em Salvador, no dia 08 de março, com infecção urinária. Preta chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, em seguida, foi para um quarto. A artista recebeu alta na sexta-feira (14).

Em seu perfil no Instagram, ela falou sobre a internação. “Olá, meus amores, eu estava sumida daqui. Acho que vocês souberam que tive uma infecção urinária, uma pielonefrite, que é uma infecção no rim direito, de novo, mas é uma coisa que eu já entendi que vou ter que saber lidar porque vai ser recorrente”, começou.

“Primeiro, eu estou com a sonda, né? Então, a sonda já é um lugar que acumula muita bactéria e foi o que aconteceu comigo. Peguei uma bactéria, fui para o hospital correndo aqui em Salvador, eles foram bem ágeis no diagnóstico, comecei a tomar antibiótico rapidamente”, continuou a cantora.

“Enquanto eu estiver com a sonda, tenho que tomar esse cuidado porque uma bactéria pode transloucar para a corrente sanguínea, e foi o que aconteceu comigo. Eu tive que fazer um transplante no meu rim, no meu ureter, no lado direito, por conta de um tumor que eu tinha no ureter”, disse.

“Então, essas questões urinárias, de infecções ali no trato urinário, é um assunto que ficou delicado para mim, eu vou ter sempre que tomar cuidado e prestar atenção, mas não é algo que dependa de mim, assim, é o corpo que fala por si só. Mas eu estou bem. Fui muito bem tratada aqui em Salvador”.

E acrescentou: “Eu tive alta ontem e estou me arrumando para ir ao show do meu pai. Eu estou bem, estou me sentindo bem. Vou ao show do meu pai hoje, a estreia da turnê ‘Tempo Rei’, fiquei em Salvador para isso”.

ANÚNCIO

Antes de encerrar, Preta também fez questão de agradecer a toda equipe do Hospital Aliança Star pelos cuidados, e também ao apoio dos familiares e amigos.

Leia também:

Bárbara Evans volta às redes sociais para atualizar estado de saúde do filho picado por escorpião

Quarto de hospital em que a avó de Lucas Rangel está internada é invadido por fãs do influenciador