Quarto de hospital em que a avó de Lucas Rangel está internada é invadido por fãs do influenciador

O influenciador Lucas Rangel utilizou suas redes sociais para desabafar após viver uma situação “muito invasiva e delicada” dentro do hospital em que sua avó está internada. Nos stories de seu perfil no Instagram, ele comentou sobre o ocorrido e fez um apelo aos fãs para que respeitem a situação delicada pela qual está passando.

Lucas, que foi visitar a avó hospitalizada em “situação crítica”, revela que durante a visita duas fãs entraram no quarto sem autorização. No momento do ocorrido ele conta que o pai estava chorando e a família em uma situação delicada.

“Fui ver minha avó, fui visitar ela no quarto que ela estava e a porta abre. Duas meninas, não sei se eram enfermeiras, se eram recepcionistas, gritando meu nome. A minha avó dormindo por conta do remédio na veia, e elas gritando meu nome e pedindo foto. Meu pai chorando e elas não se tocaram, não se tocaram”, desabafou.

Diante da situação, ele conta ter se questionado sobre o que está acontecendo com as pessoas que não “entendem os sentimentos dos que estão em uma situação como aquela”. Mesmo sabendo que era um momento feliz para as fãs, ele fez um alerta para que as pessoas que trabalham em ambiente hospitalar tenham mais cuidado.

“É uma falta de respeito que nunca vi na minha vida”, afirmou.

Ele foi abordado por outras pessoas

Segundo Lucas, antes de entrar no quarto da avó outras pessoas o reconheceram e pediram por fotos, ao que ele atendeu prontamente. No entanto, ele seguiu afirmando que a atitude de entrar no quarto em um momento delicado é algo invasivo e que não deve ser feito.

“Não se faz isso, você não entra em um quarto com uma pessoa doente, invade o espaço de uma família que está triste, gritando e pedindo foto. Mas esse nível de invasão eu nunca tinha visto na minha vida, eu nunca me senti tão invadido e violado”.

Finalizando o assunto, ele ainda respondeu a um seguidor que o orientou a buscar pela ouvidoria do hospital. Preocupado com o fato de que as mulheres poderiam perder o emprego, ele afirmou que não iria detalhar o local ou reclamar do ocorrido diretamente no hospital. “Tenho certeza de que na maldade não fizeram, mas foi num grau de frieza surreal”.