Neymar se pronuncia após ser cortado da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo: “Faz parte do processo”

Nesta sexta-feira, dia 14 de março, o jogador Neymar Jr, de 33 anos, usou sua conta no Instagram para lamentar o corte da lista de convocados da Seleção Brasileira.

O atual camisa 10 do Santos não disputará as partidas contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, por conta de um desconforto muscular na coxa esquerda.

Nos stories, o craque demonstrou frustração por não poder representar a Amarelinha. “Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada do mundo neste momento!”, escreveu ele.

“Tivemos longas conversas, e todos sabem a vontade que eu tava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão. Faz parte do processo. Valeu aos que mandaram mensagens de apoio”, finalizou.

Veja a seguir:

Neymar Jr Via Instagram Story (instagram.com/@neymarjr)

Além de Neymar, a CBF anunciou também os cortes dos atletas, Danilo, do Flamengo, e do goleiro Ederson, do Manchester City. Os substitutos do trio são: Lucas Perri, do Lyon; Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid.

“Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City”, disse Dorival Jr, que atualmente comanda a Seleção Brasileira.

“Após as avaliações realizadas, o Departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid”, concluiu.