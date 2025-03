Influenciadora chama atitude de Marina Ruy Barbosa de ‘deselegante’ e leva resposta afiada da atriz

Na última sexta-feira, dia 14 de março, a influenciadora e professora de etiqueta, Cíntia Chagas, de 41 anos, gerou polêmica nas redes sociais ao publicar um vídeo da atriz Marina Ruy Barbosa, 29.

Em seu perfil no Instagram, Cíntia postou uma gravação onde Marina parece em um tapete vermelho cumprimentando um colega tocando-o no ombro e escreveu: “Pare de pegar nas pessoas! É inoportuno, deselegante e enfadonho”. Nos comentários, ela ainda acrescentou: “Reparem no incômodo dele...”.

Diante da repercussão, a atriz resolveu se manifestar. “Obrigada pelo toque, ops, toque não pode, né, Cíntia? Da próxima vez, consulto antes como eu devo tratar os meus amigos”, ironizou.

Nos comentários do post, a influenciadora foi bastante criticada pelos internautas. “Deselegante é usar a imagem dos outros para se promover! Você perdeu sua essência...”, escreveu uma pessoa.

“Toda crítica esconde um pouco de inveja. No seu caso, é muita!”, declarou a segunda. “Vou acreditar que esse post é só para engajar e que a Cíntia não é tão sem noção, inoportuna e deselegante”, comentou a terceira.

“Deselegante é esse post, com essa música brega (deve ter sido influência do Carnaval), e desmerecer outra mulher sem necessidade. Bem cafona!”, acrescentou mais uma.

Cíntia se manifesta

Mais tarde, Cíntia Chagas voltou à rede social para dizer que não tem nada contra a Marina Ruy Barbosa. “Brincadeiras à parte, eu não tenho nada contra a Marina, pelo contrário. Ela é linda, talentosa, trabalhadora e educada”, disse ela nos stories.

“Eu apenas utilizei a cena para explicar uma regra básica de etiqueta. Eu, no lugar dela, daria boas risadas da situação. É assim que faço quando me pegam errado. Mais leveza, Brasil! Mais leveza!”, concluiu.

