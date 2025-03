Três Graças: Definidos os nomes dos vilões da novela de Aguinaldo Silva

Após uma mudança feita pela TV Globo, foi definido que Ferretti e Arminda são os nomes dos vilões de Três Graças, novela que leva Aguinaldo Silva de volta à TV Globo. Eles formam um casal de amantes na novela das 21h, mas ainda é cedo para revelar quem são os atores responsáveis.

De acordo com a coluna Play , do jornal O Globo, Ferretti e Arminda são cúmplices num esquema criminoso que prejudica Lígia, a mãe da heroína da história, Gerluce.

As protagonistas

Dira Paes está certa no elenco de Três Graças, mas ainda não ficou acertado todas as protagonistas da história prevista para o horário nobre da TV Globo. No entanto, Aguinaldo Silva definiu que os nomes das personagens principais serão diferentes do título da novela das 21h.

Três Graças Aguinaldo Silva não terá seu desejo atendido pela Globo após mudança (Renato Rocha Miranda/TV Globo)

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, avó, filha e neta vão se chamar Lígia, Gerluce e Joélly. A publicação, no entanto, não diz qual a razão para a escolha dos nomes,avisando apenas que ela é “mantida em sigilo” pelo escritor.

Em Três Graças, Gerluce terá um romance com um policial, segundo a sinopse, e sua avó e mãe engravidaram na adolescência e criaram os seus filhos sem a presença dos pais.

Novela antecessora

Três Graças marca o retorno de Aguinaldo Silva à TV Globo. A trama será substituta do remake de Vale Tudo, que assume o horário das 21h na TV Globo em 31 de março de 2025, com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, que são mãe e filha.