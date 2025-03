Internautas ‘jogam a real’ para Bruna Biancardi em ‘crise com Neymar’

Os boatos de que Bruna Biancardi e Neymar estariam vivendo uma crise no relacionamento deixou a internet furiosa e alguns usuários do X, antigo Twitter, resolveram jogar a real para a influenciadora que teria ficado abalada ao receber vídeos do namorado rodeado de mulheres em uma festa em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo.

Com o assunto viralizado, uma pessoa afirmou que Bruna tem outra opção ao invés de ficar ao lado de Neymar e criticou quem fica com dó: “Não sei por que esse povo fica com dó da Bruna Biancardi. Ela tem a opção de terminar o namoro e seguir a vida sem o Neymar. Ela não termina por que é trouxa mesmo”, escreveu ele no X.

Leia também:

Outra pessoa chamou a namorada de Neymar de “corna burra” ao comentar sobre os supostos vídeos do atleta ao lado de outras mulheres numa festa: “Gente, a Bruna Biancardi é uma corna burra mesmo, né? Pelo amor de Deus, mas é óbvio que esse bost@ sempre vai trair ela. A burra fica empurrando filho pra ele igual a Virgínia faz só pra ele não deixar ela”.

Entenda a polêmica

Segundo o portal LeoDias, Neymar teria saído de casa por volta 22h, dizendo que iria dar uma carona de helicóptero para um amigo, mas ele só retornou na terça-feira (12) de manhã . Porém, em nota, a assessoria do jogador disse que ele “apenas emprestou o helicóptero, mas não estava na festa”.