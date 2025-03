Audiência revela motivo sincero para abandonar Garota do Momento

Garota do Momento

Após ganhar público e ser vista como uma novela com muito potencial, Garota do Momento enfrenta uma das suas piores fases na TV Globo e o reflexo é visto no abandono feito pela audiência, que enxerga que a trama das 18h está cansativa, após ter seus capítulos esticados.

Pelo X, uma fã disse que faz duas semanas que não acompanha a história protagonizada por Duda Santos e Pedro Novaes por completo:“Faz umas duas semanas que não assisto um capítulo completo de Garota do Momento, vejo só uns trechos”.

Na publicação, ela disse que a novela da TV Globo não prende mais sua atenção e se pergunta como a autora Alessandra Poggi conseguiu fazer isso: “Como pode a novela ter ficado tão cansativa?”.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.