Alessandro Jodar se manifesta após ‘careta’ em Bom Dia SP viralizar na web: “Dramático”

Na última quarta-feira, dia 12 de março, o apresentador, Alessandro Jodar, usou sua conta no X (antigo Twitter) para se manifestar sobre uma “careta” que fez para Sabrina Simonato durante uma edição do ‘Bom Dia São Paulo’ esta semana.

A cena viral aconteceu no momento da despedida entre os colegas. Na ocasião, Simonato afirmou que havia “uma turma com saudade” de Jodar nos bastidores, já que o apresentador estava de férias.

O jornalista então agradeceu a colega e, em seguida, fechou o semblante. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e a ‘cara feia’ de Alessandro chamou atenção dos internautas.

Diante da repercussão, o apresentador do esporte no ‘Hora 1’ resolveu explicar a situação. “Kkkkk ficou muito dramático! Eu estava vendo que a próxima notícia era de um crime bizarro de uns caras falsificando azeite, com óleo adulterado.... e saiu essa careta aí!”, escreveu ele.

Confira:

No entanto, a explicação não convenceu os internautas. “Deixa de mentira! Até parece que tu ia ficar chocado desse forma porque era azeite adulterado”, disse uma pessoa. “Acho que a falsificação não era só do azeite hein”, brincou a segunda.

“Rapaz, era melhor ficar calado do que vir com essa história aí kkkkkk. A emenda saiu pior do que o soneto!”, declarou a terceira. “Não convenceu essa resposta! Isso é ranço mesmo da outra pessoa kkk”, escreveu a quarta.

“Já foi, não precisa contar história sobre o carinho que você tem pelos colegas de trabalho, nós entendemos hahaha”, acrescentou mais uma pessoa.

