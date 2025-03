‘Tenta uma dieta’, responde Carmo Dalla Vecchia ao ser chamado de ‘acabado’ na web

Um seguidor disse que Carmo Dalla Vecchia está “muito acabado” e o ator não se calou, inclusive publicou a frase dita pelo anônimo nos stories do Instagram. Em sua resposta, o ator, de 53 anos, disse que as pessoas esquecem que o tempo passa e que desejam que ele siga com o mesmo corpo de 20 anos atrás.

“Estou com mais cabelo do que você. E meus dentes estão mais cuidados. O que acontece é que você vem esperando o cara que viu na TV 20 anos atrás”, comentou Carmo, que abriu recentemente um grupo privado na web.

Mostrando ser língua afiada, o marido de João Emanuel Carneiro, autor de Mania de Você e Avenida Brasil, disse que envelheceu melhor do que o seguidor: “Quando me vê percebe que o tempo passou. Mas passou melhor pra mim do que para você, viu. Tenta uma dieta para sair da aparência de Fofão do Balão Mágico. Talvez ajude você a pegar mais gente”. No final, Carmo Dalla Vecchia perguntou aos demais fãs se exagerou na resposta dada.

Carmo Dalla Vecchia Ator responde fã que afirmou que ele está "muito acabado" (Reprodução/Instagram)

Fotos íntimas

A polêmica envolvendo o corpo de Carmo Dalla Vecchia começou na semana passada, após o ator compartilhar fotos de sunga mostrando as mudanças corporais ao longo do tempo. Ele ainda postou um vídeo da trend “primeiro você começa, depois você melhora”.