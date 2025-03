Luan Santana completa 34 anos e ganha declaração apaixonada de Jade Magalhães: “Conhecemos o amor juntos”

Nesta quinta-feira, dia 13 de março, o cantor e compositor, Luan Santana, completa 34 anos de idade e ganhou uma declaração de amor especial da esposa, a influenciadora digital, Jade Magalhães, 31.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado do amado e também com a filha deles, a pequena Serena, que nasceu em dezembro do ano passado, em São Paulo.

“Agradeço todos os dias a Deus por estar contando uma história ao seu lado. Te conheci menino, cheio de sonhos... te vi evoluir em cada desafio, te acompanhei em grande parte das suas fases. E o melhor de tudo, conhecemos o amor juntos, de todas formas possíveis. Namorados, noivos, marido e mulher... pais! e como é linda essa sua versão”, escreveu Jade.

“Dono de um coração com amor puro e genuíno, capaz de deixar feliz qualquer lugar que estiver. Você é luz. Você é especial. Você brilha e ilumina a vida de todos ao seu redor. Te desejo felicidade de verdade, paz de espírito e sonhos realizados. Que Deus proteja você e a nossa família. Te amo, meu amor, feliz novo ciclo!”, concluiu.

Jade Magalhães e Luan Santana começaram a namorar em 2008. No entanto, o relacionamento chegou ao fim em 2020 e ambos ficaram um tempo separados.

Em fevereiro de 2024, os dois resolveram reatar o romance e, alguns meses depois, Jade anunciou a gravidez nas redes sociais. Em novembro, os dois se casaram em uma cerimônia intimista em São Paulo.

Nos comentários, internautas se derreteram com a publicação. “Ele cantando e tocando violão para a Serena... Vou morrer, Jade!”, escreveu uma pessoa. “Que declaração incrível. Transborda amor e verdade. Parabéns, Luan!”, comentou a segunda.

“Eu estou chorando demais! Que coisa mais linda. Eu amo a vida de vocês!”, declarou a terceira. “Minha história de amor favorita! Amo vocês demais!”, acrescentou mais uma.

