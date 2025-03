Jean Grey ou Mary Jane no MCU? Sadie Sink é escalada para Homem-Aranha 4 e desperta teorias

A atriz Sadie Sink, conhecida por interpretar Max Mayfield em Stranger Things, foi escalada para Homem-Aranha 4, próximo filme da franquia estrelada por Tom Holland. A informação foi divulgada pelo site Deadline, que aponta que seu papel será de grande importância na trama, embora ainda não tenha sido revelado oficialmente qual personagem ela interpretará.

Entre as especulações, há a possibilidade de que Homem-Aranha 4 se passe no chamado Mundo Bélico (Battleworld), uma realidade alternativa criada pelo vilão Doutor Destino nos quadrinhos, durante a saga Guerras Secretas. Caso essa teoria se confirme, a história poderia servir como ponte para os próximos filmes dos Vingadores, além de justificar uma nova versão da icônica Mary Jane Watson.

Vale lembrar que, no atual universo cinematográfico da Marvel, a personagem de Zendaya se chama Michelle Jones, uma escolha criativa por parte dos roteiristas. No entanto, circula um boato entre os fãs que a Sony não permitia a utilização do nome Mary Jane para a franquia do Homem-Aranha. Com o desenvolvimento do MCU e as novas negociações entre os estúdios, essa restrição pode ter sido revista, abrindo espaço para a introdução de uma nova Mary Jane, possivelmente interpretada por Sadie Sink.

Sadie Sink como Jean Grey ou Mayday Parker?

Outra teoria que ganhou força entre os fãs é a possibilidade de que Sink interprete Jean Grey, uma das personagens mais icônicas dos X-Men. Nos quadrinhos, o Homem-Aranha já teve interações com os mutantes, e como o MCU prepara a introdução dos X-Men, essa seria uma forma interessante de conectar os universos. Por outro lado, fãs acreditam que essa decisão atrapalharia o reboot dos X-Men e colocaria Tom Holland como coadjuvante em seu próprio filme.

Apesar das duas abordagens, uma terceira linha, não muito comentada e, ainda assim relevante, é a possível inserção de Mayday Parker interpretada por Sadie Sink. Mais conhecida como Spider Girl, a personagem é uma super-heroína de um futuro distante e filha de Peter Parker em outra realidade.

Apesar do burburinho em torno da escalação de Sadie Sink, nem a Marvel nem a Sony confirmaram detalhes sobre seu papel no filme. O site Deadline informou que tentou contato com os estúdios para obter mais informações, mas não obteve resposta.