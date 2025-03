Internada em Salvador, Preta Gil deixa UTI e se recupera no quarto

Nesta quinta-feira, dia 13 de março, a cantora e atriz, Preta Gil, de 50 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferida para um quarto. A informação foi confirmada ao Gshow pela assessoria de imprensa da artista.

Ela está internada em um hospital particular em Salvador, na Bahia, deste o último sábado (08) com infecção urinária. O comunicado foi emitido pela unidade de saúde na segunda-feira (10) e publicado no perfil oficial de Preta no Instagram.

“A Paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira, Preta Gil, foi internada no dia 08 de março, em virtude de uma infecção urinária, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança Star, para monitoramento e cuidados médicos”, dizia a nota oficial.

“A cantora permanece estável, sob cuidados do coordenador da UTI, Dr. Diogo Azevedo, do urologista, Dr. Frederico Mascarenhas, da equipe médica do Aliança Star e de seu médico particular, Dr. Roberto Kalil Filho”.

Para tranquilizar os fãs, a filha de Gilberto Gil também escreveu na rede social: “Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês”.

Reprodução/Instagram (instagram.com/@pretagil)

55 dias internada

No dia 11 de fevereiro, Preta Gil recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ficar internada por 55 dias para se recuperar de uma longa cirurgia para a retirada de tumores. O procedimento, que aconteceu em dezembro do ano passado, durou mais de 20 horas.

Em 2023, Preta havia tratado um tumor no intestino e foi considerada curada. No entanto, em agosto de 2024, anunciou que o câncer havia retornado, após realizar exames de rotina, em quatro lugares diferentes: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Atualmente, a artista segue em tratamento ambulatorial contra a doença.

