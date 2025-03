Camila Queiroz é elogiada antes da estreia de Êta Mundo Melhor na Globo

Camila Queiroz é uma das principais atrizes de sua época e mesmo fora da continuação de Êta Mundo Bom! (2016), que estreia na TV Globo em junho, ela foi elogiada nas redes sociais por uma internauta que lembrou de sua versatilidade em cena.

“Sempre amei o fato da Camila Queiroz ter saído da Angel em Verdades Secretas para a Mafalda em Êta Mundo Bom”, afirmou o internauta, lembrando duas personagens marcantes na carreira da famosa, que também apresenta o reality Casamento às Cegas Brasil na Netflix.

A mesma pessoa disse que Camila Queiroz sempre conseguiu mostrar o seu potencial como atriz e não fez diferente em Beleza Fatal, novela original da Max onde vive Sofia Fernandes Paixão: “Tá entregando tudo que prometeu”, escreveu a fã no X, antigo Twitter.

Verdades Secretas Angel foi uma personagem marcante na carreira de Camila Queiroz (João Miguel Júnior/TV Globo)

Camila Queiroz recusa novela da Globo

Camila Queiroz foi convidada para o elenco de Êta Mundo Melhor, mas recusou voltar a viver a personagem Mafalda simplesmente por entender que a história já estava concluída.

“O convite aconteceu no ano passado e nós conversamos por um tempo, mas eles chegaram à conclusão que os nossos personagens não teriam um grande desenvolvimento na trama”, disse a atriz à Folha de S.Paulo. Klebber Toledo, seu marido e par romântico na novela, também não retorna na continuação da novela de 2016 .

Êta Mundo Melhor! Camila Queiroz não fará Mafalda na continuação de Êta Mundo Bom! já que sua personagem não teria um "grande desenvolvimento" (João Miguel Júnior/TV Globo)

Os novos personagens

Êta Mundo Melhor!, substituta de Garota do Momento, às 18h, reúne um time de novos personagens, que vão somar aos papéis conhecidos desde 2016, quando a novela foi ao ar. Luis Miranda vive o Professor Asdrúbal, assumindo o papel de conselheiro de Candinho no lugar de Pancrácio (Marco Nanini) .

As atrizes Heloísa Périssé, Larissa Manoela, Castorine e Nivea Maria também ganharam papéis importantes na novela das seis. O mesmo acontece com Isaac Amendoim e Tony Tornado, recém confirmados no elenco.

O que acontece em Êta Mundo Melhor!

Candinho (Sergio Guizé), protagonista de Êta Mundo Bom! (2016), volta à TV Globo alguns anos após o último capítulo da história original, com o coração dilacerado. Ele está separado de Filó (Débora Nascimento) e sofrendo pela morte da mãe, Anastácia (Eliane Giardini) e pelo desaparecimento do único filho.

Os conselhos do Professor Asdrúbal (Luis Miranda) serão essenciais para que ele encontre a criança, que está sendo criado no orfanato de Zulma (Heloísa Périssé). Um suposto romance com Dita (Jeniffer Nascimento) também pode acalmar o coração do personagem principal da novela.

Algumas surpresas também estão previstas na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco, como o retorno de Ernesto (Eriberto Leão), que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016, e Sandra (Flávia Alessandra).