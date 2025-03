‘Cadê a Globo babadeira?’, pergunta fã após fim de casal gay em Garota do Momento

Garota do Momento

“Cadê a Globo babadeira de antes?”, questionou um fã de Garota do Momento ao saber que o romance de Vinícius (Elvis Vittorio) e Guto (Pedro Goifman) não terá futuro na novela das 18h. O casal se despede no dia 18 de março, segundo ficou decidido pela direção do canal. Há quem também afirme que a novela ficou ‘um porre de chata’.

Segundo o fã, quando a Globo “parar de censurar umas coisas” ela pode ser considerada a melhor e ainda questionou a necessidade de aumentar a quantidade de capítulos da novela e disse que isso está “destruindo” as tramas que começam boas.

O que acontece com Guto e Vinícius

Segundo o roteiro, Vinícius abandona Guto após receber a notícia de que seu pai está com câncer. A pedido de sua mãe, ele vai para os Estados Unidos para ficar perto da família e estudar dança.

A cena final do casal gay acontece na casa de Anita (Maria Flor), onde eles se abraçam e choram muito. Guto leva o namorado até o táxi, mesmo desconfiado que a viagem é uma manobra dos sogros para separá-los.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.