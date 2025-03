Público conclui que Garota do Momento ‘romantiza muito a época’

Garota do Momento

Parte do público chegou a conclusão de que Garota do Momento romantiza demais os anos 1950, quando a novela acontece. A reclamação da vez surge devido ao envolvimento entre Guto (Pedro Goifman) e Vinícius (Elvis Vittorio), que se beijaram nesta cena da trama das seis .

“Garota do Momento romantiza muito a época. Se eu fosse o autor eu mostrava o que de fato acontecia com os jovens gays da época e dava um fim trágico para um deles”, afirmou uma fã da novela da TV Globo protagonizada por Duda Santos e Pedro Novaes.

Enquanto circula na web que a trama está ‘um porre de chata ’, há também quem coloque uma solução para a vida amorosa de Guto, que acaba sendo rejeitado por Vinícius, que está em dúvida sobre a sua sexualidade. Pelo X, antigo Twitter, uma pessoa chegou a concordar que a história do personagem vivido por Pedro Goifman deve continuar, mas com outra pessoa: “Provavelmente vão incluir outro rapaz. Quando saiu na internet sobre o interesse amoroso dele, era outro ator”.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.

